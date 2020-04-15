"الصحة": 5 أنشطة يومية وراء سرعة شفاء المصابين بـ "كورونا" في الإمارات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن ارتفاع حالات الشفاء بين المصابين يعود إلى أن أغلب الحالات البسيطة التي تشافت في الدولة، اتبعت عدداً من السلوكيات الصحية اليومية، في مقدمتها خمسة أنشطة شملت القيام بممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي لتقوية الجهاز المناعي، والمحافظة على الوزن المثالي، والامتناع عن التدخين، بالإضافة إلى الحالة النفسية للمريض حيث إن الجانب النفسي، والممارسات الصحية تساعدان في رفع المناعة ومقاومة الأمراض، وبالتالي تسهمان في تسريع عملية التعافي من المرض.

وحذرت الحوسني، من الإهمال في رصد أي تغيير في درجة حرارة الجسم، مشيرة إلى أهمية الكشف الدوري لدرجات الحرارة في المنزل، وعلى جميع أفراد الأسرة، وقيام كل من يعاني ارتفاعاً في درجة حرارته بالتواصل مع أقرب مركز أو مستشفى للكشف، أو الذهاب إلى مراكز الفحص من خلال المركبات المنتشرة في كل إمارات الدولة.

وشددت على أهمية تغطية الأنف والفم، سواءً بارتداء الكمامات الطبية أو الورقية أو القماشية أو أي غطاء أو لثام، وهو إجراء مهم ويجب اتباعه طوال الوقت لكل فرد يخرج من منزله.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي عن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، عمار المعيني، أن الحملة الوطنية للدعم النفسي تضم 3 مكوّنات رئيسة، تركز على تقديم الدعم النفسي لكل أفراد المجتمع، خاصةً أن الدعم النفسي هو أحد الاحتياجات المجتمعية الضرورية في الظرف الحالي، حيث إن المكون الأول "لندعم معاً" يهدف إلى الإجابة عن استفسارات الأفراد بالنسبة للتحديات النفسية التي تواجههم، وتقديم النصائح التوعوية ومساندتهم في مواجهة التحديات، وكيفية مواجهة القلق والمخاوف النفسية، خاصة أن الدراسات العلمية، تعتبر الخوف والقلق من أقوى المؤثرات التي تضعف مناعة الإنسان، وبالتالي من الضروري جداً أن نتعلم كيفية التعامل معهما.

وأشار إلى أن البرنامج تطرق لموضوعات متنوعة منها الرعاية النفسية لكبار المواطنين وكبار السن عموماً، والرعاية النفسية للأطفال، والدعم النفسي للأمهات العاملات، وجلسات خاصة للأشخاص الموجودين في الحجر المنزلي، وكيفية مواجهة القلق والمخاوف النفسية، خاصة أن الدراسات العلمية، تعتبر الخوف والقلق من أقوى المؤثرات التي تضعف مناعة الإنسان، وبالتالي من الضروري جداً أن نتعلم كيفية التعامل معهما.