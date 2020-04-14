الازدحام وعدم التعقيم يعرّضان 44 منشأة للمخالفة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية، برأس الخيمة، 44 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منها عدم قياس حرارة المتسوقين، واستقبال مستهلكين بطاقة تزيد على 30% من طاقتها الاستيعابية، وعدم تعقيم عربات التسوق، وعدم وضع معقمات يدوية للمستهلكين، ووجود ازدحامات في مرافقها، وعدم ارتداء العاملين بها كمامات وقفازات واقية.

وقال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، فيصل عليون، إن فرق التفتيش نفّذت زيارات مكثفة للمنشآت التجارية، بمشاركة فريق من إدارة الرقابة والحماية التجارية ومكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة، وأفراد من الشرطة المجتمعية برأس الخيمة، ضمن حملة «تسوق بأمان»، التي أطلقتها الدائرة الأسبوع الماضي، لمراقبة المنشآت ورصد مدى التزامها بتعليمات الدائرة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة العاملين والمستهلكين.

وأوضح أن الحملة شملت في مرحلتها الأولى 35 منشأة، منها 27 منفذاً لمحال صرافة، وأنذرت 22 منشأة لعدم تقيّدها باستخدام مقياس الحرارة، و22 منشأة لعدم التزامها بالتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها مخالفة تسع منشآت لاستقبالها مستهلكين أكثر من 30% من طاقتها، وسبع منشآت لم تحرص على تعقيم عربات وسلال التسوق، وأخرى لم تلتزم بوضع معقمات عند مدخل المنشأة.

كما تمت مخالفة منشآت أخرى بسبب ازدحام المتسوقين، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية والوقائية بلبس الكمامات والقفازات.