بالفيديو: شرطة دبي تستخدم تقنية ذكية تمسح درجة حرارة الحرارة عن بعد في المواصلات العامة

المصدر: محمد فودة - دبي

بدأت إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي في استخدام خوذة ذكية يمكنها قياس درجة الحرارة عن بعد في إطار عملها بتأمين قطاع النقل والمواصلات، بحسب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم الذي نوه باستخدام الخوذة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وقال مدير إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي العميد عبيد الحثبور إن الخوذة تمسح درجة حرارة مستخدمي المواصلات العامة بكفاءة عالية دون الحاجة إلى لمس أي منهم، مؤكداً أنها تمثل إضافة مهمة في إطار حرصها على تطبيق المعايير والممارسات العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الإدارة تطبق تقنيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمشل التعرف على الوجوه وتقنية قراءة أرقام لوحات السيارات.

برافو ادارة امن المواصلات في دبي بإقتنائكم هذه التقنية فيالكشف عن المصابين بالوباء. pic.twitter.com/oXMO0rTaQv — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 13, 2020