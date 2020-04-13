تطوير حديقة عمرها 138 عاماً في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، تنفيذ أعمال تطوير حديقة البطين الواقعة على شارع الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، بكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليون دهم، وذلك بهدف تعزيز المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على الأشجار المعمرة الموجود في الحديقة وتوثيق تاريخها، الذي يعود إلى العام 1882 ميلادية.

وتضمنت أعمال التطوير - التي استمرت على مدى 180 يوماً - إنشاء ساحات عامة بالقرب من الأشجار المعمرة، وإنشاء ممرات للمشاة لربطها بالممرات القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مسار للدراجات الهوائية، وتركيب مقاعد للجلوس، وأنظمة إنارة تجميلية، وسلال النفايات.

كما شملت أعمال التطوير تركيب لوحة تعريفية للشجرة المعمرة، وذلك لتوثيق تاريخ زراعتها، وزيادة المعرفة والوعي بأهمية الحديقة التاريخية والمحافظة عليها، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال التطوير وافتتاح الحديقة في شهر يونيو المقبل.

يأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن مشروع أعمال متفرقة تقوم بها بلدية مدينة أبوظبي من أجل تطوير أصول التجميل الطبيعي في نطاق حدود بلدية مركز المدينة للحفاظ على المرافق العامة في جزيرة أبوظبي وتعزيز المشهد الحضاري الذي تتمتع به العاصمة.