7 آلاف عامل و5 آلاف أسرة شملتهم حملة "عطاؤنا لأجل الجميع" ضمن مبادرات التصدي لـ "كورونا"

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن تقديم الدعم والمساعدة ل 7 آلاف عامل و5 آلاف أسرة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، "عطاؤنا لأجل الجميع".

وتهدف حملة" عطاؤنا لأجل الجميع"، إلى تأكيد قيم التلاحم والتضامن والتعاون المجتمعي لدى مجتمع دولة الإمارات من أفراد مواطنين ومقيمين ومؤسسات حكومية وخاصة وقطاع الأعمال، وذلك في ظل تداعيات وباء كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان أولى "المير"، أولى مبادرات الحملة والذي يتضمن توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر والأفراد ممن تمت دراسة حالتهم الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات الأسر والأفراد الأشد حاجة.

وتضم الحملة حزمة من المبادرات المجتمعية سيتم الإعلان عنها، كما تشمل العمل على توظيف جهود الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص وقطاع الأعمال في تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية، ودعم جهود الدولة لمساعدة المتأثرين بتداعيات فيروس كورونا، سواء مادياً أو معنوياً، والصمود في وجه هذا التحدي الصحي والاقتصادي.

وستتيح المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في فترات لاحقة، الفرصة للقطاع الخاص لتركيز مساهماته بشكل أكبر لصالح الفئات الأكثر تأثراً بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وتمكينهم من سد احتياجاتهم وتعزيز قدرتهم على الالتزام بتوجيهات الدولة بالبقاء في المنازل.