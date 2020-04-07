«طرق دبي» تلزم ركاب المواصلات العامة بلبس الكمامة حرصاً على سلامتهم

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

ألزمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الفئات المضطرة حالياً لاستخدام المواصلات العامة بلبس الكمامة أثناء استخدامها، كما أهابت بالركاب ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الراهنة مثل التقيد بالمسافة الآمنة، مؤكدة على وجوب ارتداء القفازات خلال استخدام الحافلات العامة ومركبات الأجرة.

ودعت الهيئة الفئات التي اقتضت الحاجة إلى استمرار عملها في هذه الظروف الى وجوب استخدام المقاعد المخصصة في الحافلات للحفاظ على التباعد الجسدي بين جميع الركاب على متن الحافلات العامة (باص دبي)، حرصاً على سلامتهم والتزاماً بالإجراءات الوقائية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونبهت جميع العاملين في القطاعات الحيوية خلال الفترة الراهنة الذين يضطرون لاستخدام المواصلات العامة الى التأكد من ارتداء الكمامة والقفازات خلال رحلاتهم الضرورية.

وتوفر الهيئة 119 خطاً للحافلات العامة خلال الفترة النهارية وحتى الساعة 8 مساء، وتقتصر الخطوط حينها على 13 خطاً تخدم القطاعات الحيوية بما فيها 19 مستشفى تعمل في مختلف انحاء مدينة دبي. وقلصت الهيئة أيضاً عدد مركبات الأجرة خلال الفترة الليلية التي يطبق فيها "برنامج التعقيم الوطني" من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحاً، كما قصرت الهيئة طلب تلك المركبات، لتكون من خلال تطبيقي "كريم" و "أوبر" فقط.

وطبقت الهيئة أمس مزيداً من الإجراءات لاحترازية والوقائية الرامية لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث قامت بتثبيت فواصل عزل صحية على متن مركبات الأجرة التابعة لـ"تاكسي دبي"، لعزل السائق عن الركاب، بهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية لمستخدميها.

وقامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بوقف خدمة مترو دبي والترام والنقل البحري ضمن الإجراءات الاستثنائية الوقائية المتخذة على مستوى الامارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.