شفاء 19 حالة وتسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.

كما أعلنت الوزارة عن رصدها 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تمت معرفتها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1799 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.