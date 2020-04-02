سائحة تشكر القطاع الصحي في الدولة لإنقاذها من «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجهت سائحة أسترالية أصيبت بفيروس كورونا المستجد الشكر للقطاع الصحي في الدولة لرعايته لها، وعلاجها من الفيروس، على الرغم من أنها نزلت مطار دبي (ترانزيت) في طريقها من بريطانيا إلى بلدها.

وقالت ويندي هوكينغ (55 عاماً) في رسالة موجهة إلى الإمارات إنها «لم تكن تتوقع أن نظام الرعاية الصحية في الإمارات بهذا المستوى المتميز»، مشيرة الى أنها تعافت من الفيروس بفضل التعامل الطبي المبكر والكامل مع إصابتها.

وأضافت في رسالتها أنها غادرت مطار هيثرو بلندن دون أن يتم فحصها، ووصلت إلى مطار دبي (ترانزيت)، وبعد فحصها تبين ارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها الى مستشفى قريب من المطار، ليتم إجراء تحليل فيروس كورونا لها، وإلزامها بالحجر.

وتابعت: «ظهرت النتائج إيجابية، فتم إدخالي على الفور إلى قسم العزل في المستشفى، وبدأ علاجي في الحال، لقد صدمت من النتائج، حيث لم يكن لدينا أي فكرة أن العدوى في بريطانيا مرتفعة».

وأوضحت: «أمضيت 11 يوماً في مستشفى برايم في دبي، ولم أتعرض لضيق تنفس، لأن الفيروس لم يصل إلى الجهاز التنفسي السفلي أو الرئتين بسبب التدخل الطبي السريع».

وأشارت إلى أن الرعاية الصحية التي كانت تتلقاها على مدار الساعة والروح الإيجابية من الأطباء وطاقم التمريض، أسهمتا في شفائها السريع من الفيروس.

وقالت: «بعد التعافي أجريت لي ثلاثة اختبارات، كانت جميعها سلبية، فخرجت من المستشفى وتوجهت إلى حجر صحي في غرفة فندقية».

ولفتت أنها مازلت في الحجر الصحي الصارم ولا تقابل أي شخص، وتتواصل مع عائلتها في ملبورن عبر الهاتف.