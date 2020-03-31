«محمد بن راشد للفضاء» يدعو المجتمع العلمي إلى تقديم أبحاث لاختبارها في المحطة الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن فتح باب المشاركة أمام المجتمع العلمي لتقديم أبحاث علمية أو تكنولوجية تسهم في تعزيز المعرفة البشرية والكفاءات المحلية في مجال استكشاف الفضاء في مجالات علوم صحة الإنسان، وعلوم الأرض والفضاء، وستحظى المشروعات البحثية المُقدّمة بفرصة تجربتها على متن محطة الفضاء الدولية من قبل رواد الفضاء.

وتهدف المبادرة في مجملها إلى منح الفرصة للجهات البحثية في دولة الإمارات لتعزيز المعرفة البشرية في قطاع الفضاء، وتمهيد الطريق لدعم مهام استكشاف الفضاء المستقبلية من خلال إجراء أبحاث مبنية على معالجة التحديات التي تواجهها المنطقة، التي من شأنها إعداد البشرية لاستكشاف النظام الشمسي.

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني: «إننا متحمسون للغاية لهذه المبادرة التي تفتح الباب أمام المجتمع العلمي لتقديم الأبحاث في قطاع الفضاء الآخذ في النمو. ونتطلع إلى استقبال مقترحات لأبحاث من شأنها أن تضع بصمة بشرية فيها». وأضاف الشيباني «تعد هذه المبادرة بمثابة فرصة مثالية للمجتمع العلمي لإشراكهم في الأبحاث العلمية والتكنولوجية المتعلقة بقطاع الفضاء، إضافة إلى كونها منصة فريدة لإكسابهم مهارات ومعارف جديدة لا تُقدّر بثمن، ستجعل منهم قوة مؤثرة في قطاع علوم الفضاء».



وتركز مشروعات علوم الأرض والفضاء في محطة الفضاء الدولية بشكل أساسي على تقنيات الاختبار والمواد التي تشكل أهمية حيوية، سواء لمهام الاستكشاف طويلة الأمد، أو عمليات جمع البيانات المتعلقة بعلوم الأرض والفضاء من ارتفاع يصل إلى 400 كم تقريباً، بغرض توفير معلومات شاملة. يأتي ذلك مقارنةً ببيانات يتم جمعها من الأقمار أو المراصد الفلكية الأرضية.

من جانبه، أكد مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في المركز، سالم المري: «نفخر بدعوة العقول النابغة في مجالات البحث العلمي من الإمارات للمشاركة في غمار رحلة استكشاف الفضاء. وسيشكل هذا البرنامج المُبتكر والمبني على أسس تخدم أهداف مستقبلية نموذجاً جديداً في بناء قدرات الإمارات في علوم وتكنولوجيا الفضاء، الذي سيكون مصدر إلهام للأجيال المقبلة».

وأضاف: «تركز أبحاث علوم صحة الإنسان التي يتم إجراؤها في محطة الفضاء الدولية على تحسين صحة رواد الفضاء وأدائهم، وتطوير الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تطوير التقنيات الجديدة، والتحقق منها لتلبية متطلبات مهمات الاستكشاف المستقبلية، وتمكين مهام استكشاف الفضاء بشكل آمن وفعّال».





وتقتصر الدعوة لتقديم المشروعات على الجهات البحثية من داخل دولة الإمارات فقط. وعليه يرجى من الباحثين الراغبين في التقديم التواصل على البريد الالكتروني التالي: science@mbrsc.ae حتى الموعد النهائي 9 أبريل 2020.