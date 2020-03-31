طرق دبي تغلق 27 مركز خدمات ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

المصدر: الامارات اليوم -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن اغلاق وتعديل مواعيد عمل مراكز إسعاد المتعاملين، اعتباراً من غدٍ الأربعاء 1 أبريل إلى 9 أبريل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها هيئة الطرق والمواصلات، للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، لاسيما خلال تطبيق" برنامج التعقيم الوطني" الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية.

وأفادت الهيئة بان المواعيد قابلة للتعديل والتغيير وفق المستجدات والظروف الا ان الوقت الراهن يقتضي تعديل أوقات عمل مركزي إسعاد المتعاملين في البرشاء وديرة، لتبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 عصراً، مضيفة انه سيتم إغلاق مراكز الهيئة المشتركة مع بلدية دبي في العوير والمنارة والكفاف والطوار، وكذلك إغلاق 12 مركزاً من مراكز مزودي الخدمات، تشمل الشيراوي، وكارس الممزر، وسبيدفت، ومراكز تسجيل في منطقة ديسكفري جاردنز، والمدينة العربية، والطوار، ومراكز واصل في الجداف، والعربي سنتر، وند الحمر، ومركزي مميز في البرشاء والمزهر، ومركز شامل في المحيصنة.

وسيتم خلال الفترة ذاتها، تعديل أوقات عمل 15 مركزاً لمزودي الخدمات، لتبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، وتشمل مركزي اتو برو في منطقتي السطوة والمنخول، ومراكز تسجيل في مناطق القصيص والبرشاء والورسان وموتور سيتي والعوير وجبل على وحتا، ومراكز شامل في مناطق الحضيبة والقصيص وند الحمر، ومركز المتكاملة في القوز، ومركز تمام الكندي، ومركز كارس في ديرة.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات المتعاملين لاستخدام القنوات الإلكترونية والذكية لإنجاز معاملتهم بيسر وسهولة، كما دعت مرتادي مراكز اسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات إلى التعاون مع موظفي المراكز، وترك المسافة الكافية بين المتعاملين، بمقدار 2 متر، واستخدام أدوات الحماية الشخصية اثناء خلال زيارة المراكز والتواجد في الأماكن العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أغلقت في 22 مارس الجاري مركز إسعاد المتعاملين في منطقة أم الرمول.