«الهوية» تعتمد مسرعات التحوّل الذكي للخدمات والعمل عن بُعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقرّ مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية برئاسة رئيس مجلس الإدارة علي محمد الشامسي، في وقت سابق، عدداً من الإجراءات من ضمنها اعتماد مسرعات التحوّل الذكي للخدمات وآلية العمل عن بُعد لموظفي الهيئة استكمالاً لمنظومة التدابير المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأشار الشامسي إلى أن الهيئة في إطار سعيها نحو تنفيذ خطتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في مواجهة تفشي الفيروس، وأن القرار يأتي في السياق ذاته، وقال إن التحوّل الذكي للخدمات كأحد موجهات الحكومة الاتحادية كان محل اهتمام ودعم خلال الفترة الماضية، وإنه أصبح أكثر إلحاحاً في الظروف الراهنة.

وأكد أن تحويل 90% من الخدمات التي تقدمها الهيئة سيتيح الاستغناء عن 84% من مراكز إسعاد المتعاملين كنتيجة لذلك التحول.

وحث الجمهور على استخدام الخدمات الذكية المتاحة، وأن الهيئة كفيلة بتقديم تلك الخدمات وفق معايير الجودة المعتمدة، وبما يضمن الريادة في تقديم الخدمات.

وكانت الهيئة دعت متعامليها إلى استخدام القنوات الذكية من خلال الموقع الإلكتروني ica.gov.ae، كما خصصت الهيئة 14 قناة تواصل للمتعاملين، بهدف التسهيل على متعامليها والردّ على استفساراتهم كافة.