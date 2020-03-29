7400 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الأيام الثلاثة الأخيرة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، 7400 زيارة تفتيشية في أبوظبي والعين والظفرة، تحقق خلالها مفتشو الهيئة من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق برامج التعقيم والوقاية، وتقيُّد العاملين فيها باستخدام أدوات الوقاية اللازمة كالقفازات والكمامات وغطاء الرأس والنظافة العامة، والحفاظ على المسافة الآمنة بين العاملين والمتسوقين، ومراجعة سجلات اللياقة الصحية للعاملين في هذه المنشآت، إلى جانب تقيدها بالتعاميم والإرشادات التي أصدرتها الجهات المنظمة في هذا الشأن.

وتواصل الهيئة على مدار الساعة حملاتها التفتيشية للتحقق من مدى التزامها بتدابير الصحة.