مصر تثمّن موقف الإمارات من المصريين العالقين لديها

المصدر: محمد فودة - دبي

نوهت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، بموقف الإمارات من المصريين المقيمين بالدولة، سواء الذين قدموا في زيارة، أو الذين انتهت إقاماتهم في الإمارات لسبب أو لآخر، وعلقوا بسبب الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذت في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك بالنسبة للمصريين الذين لديهم إقامة سارية، وسافروا إلى خارج الإمارات لأسباب مختلفة، وحالت الظروف دون عودتهم إليها.



وقالت مكرم، في تصريح صحافي، إن "الإمارات اتخذت موقفاً مشرفاً نشكرها عليها، هو تقنين أوضاع الفئة الأولى من المصريين الزائرين لحين انتهاء المشكلة، كما خصصت وسائل تواصل للمقيمين على أرضها، الذين علقوا في الخارج، حتى يتواصلوا مع سفاراتها، والتنسيق حول تسهيل سبل عودتهم إليها".