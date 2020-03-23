المصدر: دبي. الشارقة ـــ الإمارات اليوم

كمامات

لاحظ قرّاء أن بعض المصنعين يستغلون ظروف انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، لتصنيع أشكال مختلفة من الكمامات، بعضها بأشكال تجذب الأطفال لإغراء الجمهور بشرائها.

أسعار

رصد قرّاء ارتفاعاً في أسعار بعض أنواع الكمامات بنسب مرتفعة، وقالوا إن نوعاً منها كان يباع للعبوة بـ40 درهماً قبل أزمة «كورونا»، وارتفع إلى 51 حالياً، مطالبين الجهات المعنية بمراقبة الأسواق وإلزام الباعة بالأسعار القديمة.

تخرج

تساءل أولياء أمور عن مصير أبنائهم من طلبة الجامعات، الذين مقرراً لهم أن ينتهوا من دراستهم في يونيو المقبل، وأدت الظروف الحالية إلى توقفهم عن استكمال مشروعات التخرج الخاصة بهم.

توضيح

يترقب العديد من المقيمين في الدولة، صدور قرارات توضيحية، وتبيان وضعهم القانوني، من حيث الإقامة داخل الدولة، خصوصاً الذين انتهت مدة تأشيراتهم، ويتعين عليهم المغادرة، لكن يتعذر عليهم ذلك، بسبب توقف العديد من الدول عن استقبال الطائرات المحملة بالركاب، إضافة إلى من تجاوز ستة أشهر خارج الدولة، وتعذر عليه العودة للسبب ذاته.

«سالك»

جدّد سائقون شكواهم من عدم توافر بطاقات التعرفة المرورية المدفوعة مقدماً «سالك»، في بعض محطات تعبئة الوقود، خصوصاً في الشارقة وعجمان.

مواقف

جدّد قرّاء مطالبتهم الجهات المعنية في الدولة، بالتوقف عن تحصيل رسوم المواقف المدفوعة في الوقت الحالي، نظراً لظروف انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، والتزام كثير من الأسر بالبقاء في منازلها، امتثالاً لتوجيهات المؤسسات الصحية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com