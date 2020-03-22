اجراءات احترازية في تقديم الخدمات الحكومية برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أصدرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في حكومة رأس الخيمة تعميما لجميع الجهات الحكومية في رأس الخيمة بشأن الإجراءات الاحترازية في تقديم الخدمات الحكومية، تماشيا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا".

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة الدكتور محمد عبد اللطيف، لـ "الإمارات اليوم" أنه فوض رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية برأس الخيمة بإصدار القرارات اللازمة للعمل "عن بعد"، والوراد في قرار المجلس التنفيذي لكل ما يرتبط بإنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمتعاملين "عن بعد"، أما ما يتعلق بالعمل المنزلي فإنه يخضع للضوابط الواردة في تعميم دائرة الموارد البشرية.

وأضاف، أنه يتم تفعيل جميع الخدمات الالكترونية والذكية المتاحة لتقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين وفق أعلى درجات الجودة والفعالية وعدم قبول أي طلبات خدمات بخلاف ذلك، ولفت إلى أنه يجب تقليل عدد المراجعين لمراكز تقديم الخدمات وابتكار الوسائل البديلة للخدمات غير المؤتمتة وبما يقلص من فرص التفاعل الجماهيري المباشر والتواجد المكثف وغير الضروري.

وأشار إلى أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات الصحية في مراكز تقديم الخدمات وفق التعليمات التي صدرت في هذا الشأن، وإحاطة المتعاملين بأي إجراءات وخطوات سيتم اعتمادها في هذا الشأن من خلال القنوات الإعلامية، إضافة إلى وضع وتحديث خطة استمرارية لأعمال في ضوء الدليل الاسترشادي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.