محمد خوري: المواد الغذائية متوافرة وبأسعار مدعومة

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أكد المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محمد حاجي خوري، أن "المواد الغذائية متوافرة وبكميات كبيرة في كل فروع المؤسسة المختلفة بالدولة، وبأسعار مدعومة ثابتة لم تشهد زيادة أبداً". ولفت إلى أن "الأمور تسير بشكلها الطبيعي المعتاد، ولا يوجد أي عجز أو نقص في المعروض من المواد الغذائية والأساسية والمنزلية التي يحتاجها المواطن والمقيم".

وأضاف خوري لـ"الإمارات اليوم" أن "المؤسسة تعمل جاهدة على ضمان توافر السلع الأساسية في جميع الظروف"، مطمئناً الجميع بأن مبادرات المؤسسة ستستمر كالمعتاد لتقديم الدعم والمساعدة للفئات التي تستفيد من خدمات المؤسسة.

ولفت مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية إلى أن "المؤسسة أسهمت بمبلغ خمسة ملايين درهم لشراء أجهزة كمبيوترات محمولة وأجهزة "آيباد" لتوزيعها على الطلبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومختلف الجامعات، وذلك مع انطلاق الدراسة عن بعد، التي بدأت الوزارة في تنفيذها اعتباراً من اليوم"، مؤكداً أن "المؤسسة ستواصل مسيرتها بإطلاق المبادرات والبرامج الإنسانية التي ترعى كل فئات المجتمع من خلال المشروعات التي تقوم بها، خصوصاً في خدمة المجتمع، مثل الصحة والتعليم".