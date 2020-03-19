إنترنت مجاني عبر الهاتف المتحرك دعماً لـ «التعليم عن بُعد»

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، أنها نسّقت مع مزوّدَي الخدمة لتوفير بيانات إنترنت مجانية عبر الهاتف المتحرك، للأسر التي لا تمتلك خدمات الإنترنت المنزلي، وذلك لتسهيل حصول تلك الأسر على خدمة التعليم عن بُعد لأبنائها الطلاب، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بدعم من «اتصالات» و«دو».

وبموجب الخطوة الجديدة، ستعمل الشركتان على توفير باقة للبيانات اللازمة للدخول إلى خاصية التعليم عن بُعد للأسر التي لا تمتلك الإنترنت المنزلي، وذلك بصورة مجانية.

وتوجّهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالشكر إلى مزوّدَي الخدمة «اتصالات» و«دو»، على هذه المبادرة التي تؤكد حرصهما على الإسهام الفاعل في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وإنجاح مبادرة التعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.