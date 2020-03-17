خبر سار.. نتائج فحوصات "كورونا" لجميع ضيوف مدينة الإمارات الإنسانية سلبية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشف رئيس قسم برامج الأمراض المعدية بمركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي والمسؤول الطبي لمدينة الإمارات الإنسانية، الدكتور فيصل الأحبابي، أن ضيوف المدينة الطبية البالغ عددهم 215 شخص، والذين تم إجلائهم من مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أجروا الفحص المخبري الرابع و الأخير وجاء النتيجة سلبية للجميع، مشيراً إلى أن جميع ضيوف المدينة اتموا فترة الحجر الصحي البالغة ١٤ يوما وجميع نتائج الفحوصات المخبرية التي أجروها والبالغ عددها ٤ فحوصات نتائجها جميعا كانت سلبية، ،ولا يوجد أي إصابات بالفيروس تم رصدها بينهم.

وقال الأحبابي: "تستضيف المدينة رعايا من دول شقيقة وصديقة منذ مطلع الشهر الجاري، ولم تظهر عليهم أعراض مرضية عبر المتابعة اليومية، فيما تم إجراء أربعة فحوصات لهم جاءت جميع نتائجها مطمئنة وسلبية.

وتعد الشريحة الاكبر من الرعايا ضيوف المدينة الإنسانية طلبة الجامعات والمدارس، لذا تم توفير كافة التجهيزات الخاصة بمساعدتهم على متابعة دراستهم عن بعد، وعدم تأثرها بفترة الحجر الصحي حيث تم توفير خدمة الواي الفاي فائق السرعة في جميع أرجاء المنطقة الخاصة بهم وكذلك تسليمهم حواسيب شخصية "لاب توب"، وهواتف متحركة وشرائح اتصالات تحتوي على باقات دولية واتاحة برامج المحادثة عبر شبكة الانترنت ليتواصلوا مع ذويهم.

كما تقدم المدينة للرعايا خدمات معيشية وترفيهية على أعلى مستوى، وضمن احتياطات وقائية لمكافحة العدوى، فتقدم لهم 3 وجبات يومية بحسب الطلب لنوع الأكل حتى باب الغرفة، بالإضافة لتلبية جميع طلباتهم واحتياجاتهم.