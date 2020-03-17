بلدية مدينة دبا الحصن تكثف من إجراءاتها لمكافحة انتشار "كوفيد 19"

المصدر: الإمارات اليوم - الفجيرة

قامت البلدية دبا الحصن باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية التي تتسق مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة إلى منع انتقال العدوى، وزيادة الوعي المجتمعي حول "مرض كورونا" وأهمية الوقاية لمنع الإصابة به، ومن بين هذه الاجراءات التعقيم الدوري اليومي لجميع المباني، ومراكز تقديم الخدمات التابعة للبلدية، بمعدل مرة كل ساعتين خلال ساعات الدوام الرسمي.

وضمن سعيها المستمر للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين وزوار المدينة الفاضلة، قامت بلدية مدينة دبا الحصن في إمارة الشارقة، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتوعية والتثقيفية اللازمة لمكافحة انتقال فيروس كورونا، ومنع انتشاره بين السكان.

كما قامت البلدية بعمل جدول خاص لتعقيم جميع المباني التابعة للمؤسسات والدوائر الحكومية في المدينة الفاضلة، وتوزيع معقمات الأيدي على العمال والمفتشين والموظفين والمراجعين في البلدية، بالإضافة إلى عمل المنشورات التثقيفية على الموظفين والزائرين لمبنى البلدية بخصوص استخدام مواد التعقيم، وطرق الوقاية من الفيروس، لزيادة وعيهم بالمرض وطرق الوقاية منه ومكافحته حفاظاً على صحتهم وسلامتهم العامة.

ووضعت البلدية لوحات تثقيفية تحتوي على إجراءات الوقاية من المرض في جميع المرافق الخدمية التابعة لها والتي تشهد إقبالاً كبير من قبل المتعاملين.

وكثفت البلدية من حملاتها وجولاتها التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية العاملة في المدينة مثل المطاعم والكافتيريا، وأسواق بيع الخضار والأسماك ومراكز التموين والسوبرماركت والبقالات، بالإضافة إلى صالونات الحلاقة والتجميل، من خلال القيام بجولات مستمرة ومتصلة صباحية ومسائية للتأكد من التزامهم بكافة التعليمات الصحية الخاصة بهم، كما قامت بتوزيع النشرات التوعوية عليهم للوقاية من المرض.

وأغلقت البلدية كافة الأبواب في الأسواق العامة مثل أسواق السمك والخضار، مع السماح بفتح باب واحد للزوار والعاملين في هذه الأسواق للسيطرة التامة على حركة الدخول والخروج بما يساعد على الوقاية من المرض.

وبالنسبة للعاملة الوافدة من خارج الدولة، طبقت البلدية الاجراءات والتعليمات المتبعة بهذا الخصوص، ومنها عدم السماح لهم ببدء العمل إلا بعد مضي أسبوعين على وصولهم للدولة، وإخضاعهم لكافة الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة للتأكد من خلوهم من المرض قبل بدء العمل.

وكثفت البلدية من حملات الوقاية التي تقوم بها مثل حملات الرش لمكافحة الحشرات والبعوض في كافة أرجاء المدينة الفاضلة.

وفي هذا السياق أكد مدير بلدية مدينة دبا الحصن حرص البلدية التام على صحة وسلامة السكان والتزامها باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمنع انتشار المرض ونشر الوعي الصحي بطرق الوقاية منه، مؤكداً أن البلدية قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى للحد من المرض مثل قيامها بإغلاق جميع الحدائق العامة أمام الزوار، وذلك تماشياً مع تعليمات الوزارة القاضية بالحد من التجمعات العامة حفاضاً على سلامة السكان وتعزيزاً لأمنهم الصحي.