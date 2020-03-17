تعليق الصلاة في 16 كنيسة ومعبدين بأبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع، تعليق الصلاة في جميع دور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها نحو 16 كنيسة ومعبدين، ووقف تواجد العاملين فيها، وذلك ضمن إطار الإجراءات الاحترازية والوقاية المتخذة للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأرسلت الدائرة تعميماً تهيب فيه بإغلاق جميع دور العبادة القائمة بشكل كلي ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الدائرة أن القرار، يأتي التزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية واستنادا إلى تعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية.

ودعت الدائرة، جميع الأفراد للامتثال لهذا التوجيه الذي يصب في صالح أمن الوطن والمجتمع وصحة أفراده في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.