تسهيلات لعودة المواطنين الراغبين من السعودية

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكدت سفارة الإمارات في الرياض أنها وبالتنسيق مع الأشقاء في السعودية، تسخّر كل التسهيلات لمن يرغب من المواطنين بالعودة إلى الإمارات على مدار الساعة. وقالت إنه تم التنسيق مع طيران الخطوط السعودية و«طيران الاتحاد» و«طيران الإمارات» لتسخير إمكاناتها لمساعدة الراغبين بالعودة إلى الإمارات.

وستبدأ «طيران الاتحاد» تنفيذ رحلاتها من 11 وحتى 13 مارس الجاري، بمعدل رحلة واحدة يومياً في مطارات الرياض وجدة‬ والدمام، فيما ستبدأ «طيران الإمارات» تسيير رحلات يومية خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس الجاري بين دبي ومطار الرياض وجدة والدمام، لنقل الراغبين في العودة الى أرض الوطن.

وقالت السفارة إنه بناءً على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لدى منافذها الجوية، نرجو من الراغبين بالعودة إلى الإمارات التواصل عبر «واتس أب» على الأرقام ‏00966501118079، ‏00966500302006.