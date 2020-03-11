«طرق دبي» تطلق «ناقل 2»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرحلة الثانية لتطوير خدمة «ناقل» تحت اسم «ناقل 2» على موقعها الإلكتروني www.rta.ae، والتي تتم من خلالها أتمتة النظام بالكامل، ابتداءً من مرحلة تسجيل مركبات الليموزين والحافلات المملوكة مع السائقين لشركات نقل الركاب المصرح لها في الإمارات الأخرى للسماح لها بنقل الركاب من مطارات دبي الدولية إلى مرحلة الدفع، والحصول على التصريح إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المتعامل للهيئة.

وقال مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عبدالله إبراهيم المير: «تأتي هذه المبادرة تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي وسعياً دائماً من الهيئة بهدف أتمتة الخدمات وتبسيط الإجراءات وزيادة أعداد المستفيدين من خدماتها، بما يسهم في رفع معدل رضاهم ويحقق الغاية الاستراتيجية الثالثة إسعاد الناس».

وأضاف المير أن التحسينات على الخدمة بالمرحلة الثانية شملت جوانب عدة، من أهمها تقليل مدة الخدمة من ثلاثة أيام سابقاً إلى يوم واحد حالياً، ومن 20 دقيقة لإصدار التصريح إلى ثلاث دقائق، ومن الحضور شخصياً للحصول على الخدمة أو لاستلام تصريح المركبة أو تصريح السائق أو لدفع رسوم التصريح إلى تخليص جميع هذه المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، حرصاً منا على تسهيل واختصار رحلة المتعامل، بما يسهم في إسعادهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن هناك زيادة في إصدار أعداد التصاريح حيث بلغت 5523 تصريحاً في عام 2019، مقابل 4087 تصريحاً في عام 2018، وبنسبة زيادة بلغت 35%، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد خلال عام 2020 تزامناً مع استضافة معرض إكسبو 2020.

عبدالله إبراهيم المير:

زيادة في إصدار أعداد التصاريح، حيث بلغت 5523 تصريحاً عام 2019.