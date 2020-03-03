الشعفار: تعزيز الأمن للمحافظة على مكتسبات الوطن

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أكد وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، ضرورة مواكبة التطورات، وتعزيز الاستعدادات الأمنية للمحافظة على مكتسبات الوطن، والمساهمة في الحفاظ على المكانة العليا التي وصلت إليها الدولة على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال تفقده، أمس، القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وكان في استقباله القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، ونائب القائد العام، العميد محمد بن نايع الطنيجي، والمديرون العامون، وعدد من مديري الإدارات.

وتفقد مركز خدمات المرور والترخيص، واطلع على آلية العمل ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين، والتطبيقات الذكية المستخدمة في المركز المتعلقة بتسهيل إجراء المعاملات.

وزار وحدة التحول الذكي، واطلع على الخدمات الإلكترونية والذكية وأنواعها، وأعداد المستفيدين منها، وجهود شرطة الفجيرة في تحويل خدماتها إلى ذكية، وسعيها إلى إنجاز معاملاتها عبر نظام الهوية الرقمية، ما يوفر الوقت والجهد على الجمهور.

واطلع الشعفار على الفكرة الابتكارية بشأن السيارة المستخدمة في مكافحة الشغب، حيث تتولى إطفاء نفسها ذاتياً عند تعرضها لحريق، وأثنى على الفكرة، وطالب بالعمل على تطويرها.

كما تفقد غرفة العمليات، واطلع على الأنظمة الحديثة بها، وأكد على دور الغرفة في القيادة والسيطرة على الأحداث والأزمات، ودورها في التنسيق بين الجهات ومراقبة الحدث وإدارته لسرعة احتواء الموقف.

ثم عقد الشعفار اجتماعاً، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الشرطي، والارتقاء به إلى أعلى المستويات، وتم استعراض مؤشرات الأجندة الوطنية والأداء الاستراتيجية لشرطة الفجيرة، واستطلاعات الرأي لعام 2019 حول رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، ورضاهم عن خدمات الأمن وخدمات السلامة على الطرق، ومناقشة التحديات، ووضع الحلول المناسبة لها.

• الشعفار اطلع على الفكرة الابتكارية بشأن السيارة المستخدمة في مكافحة الشغب.