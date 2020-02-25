محاضرة حول «الابتكار في وكالة الإمارات للفضاء»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، محاضرة «الابتكار في وكالة الإمارات للفضاء» في مسرح اللواء الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، بمجمع إدارات الشرطة، وذلك ضمن شهر الإمارات للابتكار.

وقال رئيس شؤون المنظمات والعلاقات الدولية والشراكات، المهندس ناصر عبداللطيف بن حماد، إن الاهتمام بعلوم الفضاء والفلك في الإمارات ليس وليد اللحظة بل يرجع إلى سبعينات القرن الماضي، وقد بدأ الاهتمام بها عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، مع فريق وكالة ناسا المسؤول عن رحلة أبولو إلى القمر.

وأشار إلى أن هذا اللقاء كان حافزاً لتوجيه اهتمام الإمارات بالفضاء منذ ثلاثة عقود، ما أدى إلى ولادة قطاع وطني للفضاء مع تأسيس شركة الثريا للاتصالات في أبريل 1997، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «ياه سات» في عام 2007.

وأوضح أن علوم الفضاء والابتكار في الفضاء تجد الدعم الكبير والرعاية من القيادة، حيث تم تأسيس مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، التي تهدف إلى تعزيز علوم الفضاء والأبحاث العلمية في الدولة والمنطقة وتأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014، بهدف تطوير قطاع الفضاء في الإمارات عبر إقامة الشراكات والبرامج الأكاديمية والاستثمارات في مشروعات الأبحاث والتطوير والمبادرات التجارية ودفع عجلة أبحاث علوم الفضاء واستكشافه.

حضر المحاضرة مدير مديرية شرطة العاصمة، العقيد حمد عبدالله النيادي، وعدد من الضباط والمدنيين.