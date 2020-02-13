محمد بن راشد يؤكد حرص دول «التعاون» على دعم مسيرة المجلس

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ظهر أمس، في دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الذي جاء للسلام على سموه بمناسبة تسلمه منصبه الجديد، أميناً عاماً للمجلس.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدكتور الحجرف، متمنياً له النجاح والسداد في أداء مهامه، والعمل الجاد والمخلص لما فيه خدمة ومصلحة الدول الأعضاء وشعوبها مجتمعة.

وأكد سموه أثناء تجاذبه وأمين عام المجلس أطراف الحديث، حرص قيادات الدول الأعضاء على دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون على مختلف الصعد، وفي شتى الميادين، من خلال تنفيذ القرارات التي صدرت عن قممهم السابقة.

من جهته، أعرب الدكتور نايف الحجرف عن اعتزازه بتسلمه منصبه الجديد، كي يتمكن من خدمة دول المجلس وشعوبها ومصالحها العليا، وترجمة توجيهات قادة الدول الأعضاء إلى أفعال.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان.