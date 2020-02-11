«دبي لأفضل الممارسات» تستقبل مشاركات من 90 دولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل بلدية دبي، جهود الإعداد لجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، واستقبال ملفات المشروعات المشاركة من جميع أنحاء العالم في الجائزة بشكلها الجديد، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم 19 فبراير من العام الماضي على هامش أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث تم التسجيل للمشاركة من أكثر من 90 دولة حتى الآن، ويتوقع أن يصل العدد الى أكثر من 170 دولة في نهاية مرحلة التسجيل يوم 30 أبريل، وتبلغ قيمة الجوائز مليون دولار للفائزين، والتتويج خلال «إكسبو 2020».

وتحظى الجائزة التي تنظمها بلدية دبي، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، بإقبال كبير على التسجيل والمشاركة من المنظمات والهيئات الحكومية والخاصة والأفراد، بعد تطوير الجائزة في حلتها الجديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها لتشمل أعداداً أكبر من شريحة المشاركين العالميين، ومن خلال إتاحة وتسهيل المشاركة فيها للراغبين من جميع أنحاء العالم، وكذلك مضاعفة المبالغ المالية المرصودة للفائزين في الفئات الخمس للجائزة إلى مليون دولار أميركي.

ومن ناحية أخرى، يتم التسجيل للمشاركة في الجائزة من خلال موقعها على الإنترنت https:/‏‏/‏‏www.dubaiaward.ae/‏‏،الذي يشهد كل يوم زيادة كبيرة ومستمرة في أعداد الزوار منذ فتح الباب لاستقبال المشاركات في سبتمبر 2019، وقد تجاوز عدد زوار الموقع الـ70 ألف زائر من أكثر من 154 دولة حتى الآن. وكانت أعداد المشاركين في الجائزة منذ بدء إطلاقها عام 1996، قد وصلت الى 5200 مشروع من أكثر من 170 دولة خلال دورات الجائزة السابقة التي بلغ عددها 11 دورة.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري: «دبي اليوم تترجم سياسة دولة الإمارات، نحو التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية وحماية البيئة على أساس التعاون الدولي المستدام، من خلال استمرارية جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات التي يتم تنظيمها كل عامين، ولتأتي في دورتها الـ12، بمنحها زخماً كبيراً وصيغة عالمية، وتوسيع نطاق المشاركة في الجائزة، وتوافق موعد إعلان وتتويج الفائزين في نوفمبر المقبل مع تنظيم دبي للحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020» والقمة العالمية للحكومات.

5 محاور

تضم جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات خمس فئات أو محاور، وهي: محور التنمية العمرانية، ويشمل التخطيط الحضري والأماكن العامة، وتحسين المظهر العام، ومحور البناء والتشييد الهندسي عن طريق أفضل الممارسات في بناء وتشييد المباني المستدامة والمبتكرة والذكية، ومحور الغذاء لأفضل الممارسات في مجال توفير الأمن الغذائي والحفاظ على نظم الأغذية الحضرية. ومحور البيئة الخاص بأفضل الممارسات في مجال تحسين البيئة ومعالجة التغيير المناخي والحد من التلوث، ومحور البنية التحتية، ويركز على أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحسين ظروف المعيشة.

• الجائزة تنظّمها بلدية دبي بمشاركة «الأمم المتحدة».