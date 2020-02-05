«الموارد البشرية» تُقيِّم 20 ألف متقدّم لوظائف اتحادية إلكترونياً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، قيّم كفاءة أكثر من 20 ألف متقدم لوظائف الحكومة الاتحادية إلكترونياً، وذلك منذ إطلاق مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في أبريل من عام 2018، وحتى نهاية 2019.

وأوضحت مديرة إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، شيماء العوضي أن مشروع تعزيز كفاءة التوظيف الإلكتروني يعد أحد مشروعات الهيئة الاستراتيجية، وتنفذه ضمن منصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، مشيرةً إلى أنه أسهم في تطوير منظومة التعيين واستقطاب الكفاءات إلى الحكومة الاتحادية، حيث نجح، منذ إطلاقه في 2018 وحتى نهاية العام الماضي، في تقييم كفاءة أكثر من 20 ألف متقدم لوظائف الحكومة الاتحادية.

وذكرت العوضي أن المشروع يضمن توافق المرشح للتوظيف مع المتطلبات الرئيسة للوظيفة، وفق بطاقة الوصف الوظيفي المتاحة في نظام «بياناتي»، وذلك من خلال أتمتة عمليات تقييم كفاءة المتقدمين للوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، ما يعزز قدرة الوزارات والجهات الاتحادية على توظيف الأفضل كفاءة.

وبيّنت أن خاصية «كفاءة التوظيف» مفعلة في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام «بياناتي» كافة، وعددها 44 وزارة وجهة، ومن شأنها تعزيز كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية، من دون تحمل العاملين في الوزارات أي أعباء تشغيلية.

وقالت العوضي: «تعتمد فكرة المشروع على التأكد إلكترونياً من مدى ملاءمة وكفاءة المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، استناداً إلى المعايير التي حددتها بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة التي سيتم التعيين عليها، وهي: المؤهل الدراسي والتخصص، والخبرات السابقة، متضمنة سنوات الخبرة في مجال عمل الوظيفة المطلوب التعيين فيها، والكفاءات الفنية المطلوبة لشغل الوظيفة، وأخيراً مدى قدرة المتقدم على تولي المهام والمسؤوليات المطلوبة، مع تحديد وزن لكل معيار من هذه المعايير».