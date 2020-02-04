محمد بن راشد: اتفاقيات التفاهم بين الإمارات وموريتانيا حجر الأساس لتنظيم العلاقات الأخوية

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر سموه بزعبيل أمس، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني والوفد المرافق.

ورحّب سموه بالضيف الكريم وتجاذب معه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير علاقات الأخوة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وموريتانيا، بما يعود بالخير والنفع على شعبيهما الشقيقين.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في العاصمة أبوظبي أول من أمس، واعتبرها سموه حجر الأساس لتنظيم وتأطير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وصولاً بها إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق المشترك، على مختلف الصعد وفي شتى المجالات ذات الأهمية المشتركة.

من جهته، أعرب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عن سعادته بزيارة بلده الثاني دولة الإمارات، وتثمينه عالياً للترحيب الأخوي الصادق وكرم الوفادة العربية اللذين حظي بهما والوفد المرافق، ما جعله يشعر بأنه بين أهله وإخوانه.