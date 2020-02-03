رئيس الدولة يوجّه بتخصيص ملياري دولار لموريتانيا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دولة الإمارات، أمس، تخصيص مبلغ ملياري دولار، لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية وقروض ميسّرة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

تبادل اتفاقات ومذكرات

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني، مراسم تبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في الإمارات وموريتانيا، تهدف إلى تعزيز التعاون.

شملت مراسم تبادل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، التي جرت في قصر الوطن بأبوظبي، مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات، ومذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني، والإدارة العامة للأمن والتوثيق الخارجي الموريتاني.

وتضمّنت المراسم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الفني والعسكري، ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات وموريتانيا للتعاون في مجال التعليم، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية.

وشملت المذكرات والاتفاقات أيضاً مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، واتفاقية تعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ووزارة الاقتصاد والصناعة في موريتانيا، لتمويل برنامج دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.