محمد بن راشد يكرم المعلمة شيخة النعيمي و والدتها بوسام رئيس مجلس الوزراء

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن أبناء دولة الإمارات تخرجوا من مدرسة الأب المؤسس زايد طيب الله ثراه بما يمتلكونه من قيم و إرث إنساني في التعامل مع الآخرين و أن التواضع والإيجابية أهم صفات الناجحين الحقيقيين لاسيما التواضع أمام الإنجاز، والتواضع مع الناس، وأهم من ذلك التواضع مع النفس.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الاخصائية الاجتماعية شيخة النعيمي ووالدتها تكريما خاصا بوسام رئيس مجلس الوزراء، وذلك نظير ما عكسته من تجسيد حقيقي لقيم الهوية الوطنية والفخر بما تقدمه الدولة من مكتسبات وطنية وجهودها للمحافظة عليها وإعلاء قيم الانتماء والولاء، وبث الطاقة الإيجابية داخل العمل وخارجه، من خلال مقاطعها المرئية المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعية، وتفاعل أفراد المجتمع معها.

وقال سموه : "قيمنا الإنسانية تعلمناها من زايد وهي رصيد لتعزيز نجاحنا كنموذج متفرد عالميا " .. وأضاف : " شيخة النعيمي واحدة من نماذج الإيجابية و لدينا الكثير من النماذج في دولتنا التي تلهم الآخرين بطاقاتها وإنجازاتها" .. وأضاف سموه " الموظف الإيجابي والمتفاعل هو الذي يتجاوز حدود وظيفته إلى آفاق إسعاد غيره و كل من حوله".

و أكد سموه أهمية نشر مفاهيم العمل الإيجابي بين موظفي الحكومة و الانتقال بثقافة إسعاد المتعاملين إلى مراحل متقدمة وجعلها ممارسة يومية في الجهات كافة للوصول إلى أفضل الخدمات عالميا وقال: "نريد أن يكون جميع أعضاء فريق عملنا الحكومي في الجهات ذوي روح إيجابية .. و نجاح عملنا يقاس بمقدار من نحققه من سعادة للآخرين وخدمتهم".

و يمنح وسام رئيس مجلس الوزراء للأشخاص الذين يسهمون في تطوير واكتساب مهارات تسهم في تحسين جودة الحياة لأنفسهم والمحيطين بهم و التواصل الفاعل مع الثقافات كافة وتقبل التنوع وإعلاء قيم التسامح داخل الجهة وخارجها إلى جانب المشاركة التطوعية في الأنشطة المؤسسية والفعاليات المجتمعية بهدف دعم التنمية الاجتماعية وخدمة المجتمع، والعمل الجماعي والمساهمة في تطوير الزملاء وتقديم الدعم لهم لتحقيق إنجازاتهم وأهدافهم.

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالا عظيمة كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا .. ومصدراً للطاقة الإيجابية .. ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا.. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا pic.twitter.com/WPIXJ5IGWA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020

من جانبها أشادت شيخة النعيمي بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لها و قالت: "تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن نكون في المقدمة دائما .. ونحن كأبناء لهذا الوطن نعكس روح و قيم دولتنا التي تربينا عليها .. قادتنا أكبر الداعمين لنا وشغلهم الشاغل إسعادنا و تحقيق الرفاهية لنا .. فلا بد أن نرد الجميل لهم ولدولتنا من خلال إخلاصنا في علمنا".

و أضافت شيخة: "تكريم سموه وسام أعتز به .. و يحملني مسؤولية أكبر للاستمرار و لأكون قدوة أمام الآخرين .. و نحن في فريق واحد و كيان لا ينفصل هدفنا أولا و أخيرا رفعة و تقدم وطننا".

جدير بالذكر أن الاخصائية الاجتماعية التي ظهرت في مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعية، وهي ترحب بطلبة المدرسة التي تعمل بها في مدينة العين، حازت على تفاعل المجتمع بشكل إيجابي معها.

تحمل شيخة محمد سيف النعيمي شهادة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من جامعة الإمارات و تعمل كأخصائية اجتماعية منذ عام 2001 في مدينة العين، شاركت خلال مسيرتها في السلك التعليمي في عدد من الورش والدورات في المجال التربوي، إلى جانب مساهمتها التطوعية في الفعاليات والمناسبات الاجتماعية.