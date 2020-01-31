ضباب ورطوبة ليلية.. والحرارة تنخفض الإثنين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع تزايد في الرطوبة النسبية، ويتشكّل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خلال الليل حتى صباح غد.

وذكر المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الدولة تتعرض لامتداد مرتفع جوي سطحي، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، موضحاً أن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً، يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية، مع استمرار تزايد الرطوبة النسبية خلال الليل حتى صباح الأحد على بعض المناطق الداخلية.

وأشار إلى أن الرياح ستصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 16 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولفت المركز إلى أن طقس الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع تزايد الرطوبة النسبية خلال الليل حتى صباح الإثنين، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر. وذكر أن سرعة الرياح تراوح بين 20 و32 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً ليلاً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون طقس الإثنين المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها بين 20 و35 كم/‏‏س، تصل إلى 50 كم/‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

- الدولة تتعرض لامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.