تدشين الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من «شبكة السكك الحديدية»

المصدر: أبوظبي - وام

دشن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، الأعمال الإنشائية للحزمة «أ» من المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، الذي تتولى مهمة تطويره وتشغيله شركة الاتحاد للقطارات، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «مع بداية عام الاستعداد للخمسين نفخر بأن ندشن الأعمال الإنشائية لمشروع وطني استراتيجي سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل بالدولة، ويعزز من مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضاف سموه: «بهذا التدشين نشهد يوماً مهماً لشركة الاتحاد للقطارات، ونحن نشاهد لحظة الانتقال من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لنسير على خُطى الآباء المؤسسين في مسيرة النهضة والبناء وتنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم بالارتقاء في حياة المواطنين والأفراد في الدولة».

ووجه سموه بإنجاز المشروع، وفق الخطط المعتمدة وبأعلى المواصفات، لما له من أهمية استراتيجية في المساهمة في الرحلة التنموية الرائدة للسنوات الخمسين المقبلة لدولة الإمارات.

واطلع سموه على عرض تقديمي عن أعمال البناء في الحزمة «أ»، التي تمتد بين الرويس والغويفات، بما في ذلك أعمال الحفر والردم، وتمديد السكك الحديدية، وأعمال مصنع العوارض الخرسانية، الذي يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 45 ألف عارضة شهرياً.

وعقب تدشين الأعمال الإنشائية للحزمة «أ» من المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، توقيع شركة الاتحاد للقطارات عقداً لبناء محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية بقيمة 1.87 مليار درهم، مع ائتلاف شركتي «لارسن آند توبرو» و«باور تشاينا»، حيث يتولى الائتلاف بموجب العقد أعمال المسح، والتصميم، والبناء، وتركيب المعدات، وإجراء الاختبارات، والتشغيل الأولي لكل محطة.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، إن توقيع عقد محطات الشحن يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي، وكطرف فاعل ورئيس في مجال الخدمات اللوجستية، فالشبكة تربط أهم الموانئ الرئيسة بنقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الدولة، مشيراً سموه إلى أن محطات الشحن تمثل لشركة الاتحاد للقطارات نقطة ارتكاز مهمة وقوة محركة لعمليات التشغيل ولربط مراكز النقل في الدولة، ما يسهم في زيادة قدرتها وكفاءتها في شحن البضائع وتوزيعها.

ذياب بن محمد وجه بإنجاز المشروع بأعلى المواصفات للمساهمة في الرحلة التنموية للسنوات الـ50 المقبلة.