مواطنون في الشارقة يطالبون بقنوات متنوعة لبيع أجهزة مكافحة الحريق

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

طالب مواطنون في الشارقة، خلال أولى جلسات «حوار السلامة»، التي أطلقتها الإدارة العامة للدفاع المدني، بضرورة إيجاد قنوات متنوعة لبيع أجهزة مكافحة الحريق في مختلف المناطق بأسعار مناسبة، وإيجاد نقطة توعية ثابتة ومستمرة في مختلف المناطق السكنية، لتوعيتهم بأهمية اتباع أساليب الأمن والسلامة، وتحديد باقات متنوعة لسلامة المنزل، وتوفيرها في عدد من الشركات المعتمدة بأسعار مناسبة، حتى يستطيع الأفراد الحصول عليها.

وتفصيلاً، أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة أولى جلسات «حوار السلامة» لعام 2020، بهدف فتح قنوات جديدة للتواصل مع كل الأطراف المعنية لتعزيز مستويات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وقالت الإدارة إن أولى الجلسات الحوارية تم عقدها بالتعاون مع دائرة الضواحي والقرى في منطقة الرحمانية، موضحة أن هذه الجلسات ستمتد على مدار العام، وسيتم تنظيمها في كل مجالس الضواحي، بهدف تمكين كل الأطراف المجتمعية من المشاركة في تعزيز الثقافة الوقائية واستثمار المواطنة الإيجابية في حماية الأرواح والممتلكات.

وبيّنت أن جلسة «حوار السلامة» ركزت على محاور عدة، تمثلت في آلية التعامل مع مخاطر الحريق، واستعراض تجارب المتضررين من الحوادث، ونشر ثقافة أهمية تقييم مخاطر المنزل واقتناء أجهزة مكافحة الحريق، مشيرة إلى أن الجلسة سلطت الضوء على وسائل التوعية من حوادث الحريق من منظور واقتراحات المشاركين في الجلسة، وفتح باب التطوع للمجتمع في نشر التوعية من حوادث الحريق.

ودعت الإدارة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ المزيد من معايير السلامة في منازلهم، وذلك للحد من نسب الحرائق التي قد يتعرضون لها حفاظاً على سلامة الأفراد والمنازل، واستخدام أجهزة الحريق، وتركيب الأنظمة الوقائية اللازمة، مثل «أمان» وكواشف الدخان، وامتلاك طفايات الحريق للتعامل مع حوادث الحريق البسيطة.