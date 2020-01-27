طقس غائم ورياح قوية وبحر شديد الاضطراب اليوم

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً، خصوصاً شرقاً وشمالاً، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية على البحر، تصل سرعتها إلى 55 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الدولة تتعرض حالياً لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس غداً سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز وجود فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، مؤكداً أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تصل سرعتها إلى 38 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأربعاء سيظل صحواً إلى غائم جزئياً، مع استمرار تزايد الرطوبة النسبية خلال الليل حتى صباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، فيما تبقى فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح ستصبح شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصل سرعتها إلى 35 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يستمر طقس الخميس المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، مع تزايد الرطوبة النسبية خلال الليل حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، فيما تبقى فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، موضحاً أن الرياح ستكون شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

«الأرصاد» يتوقّع تشكل الضباب الخميس المقبل مع تزايد الرطوبة النسبية خلال الليل.