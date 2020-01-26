57 ألف شخص استعلموا عن حالتهم الجنائية في قضايا مالية بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، أن 57 ألفاً و63 شخصاً استفادوا من خدمة «الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية» خلال العام الماضي، بواقع 359 ألفاً و414 استفساراً، ونسبة زيادة في الاستفسارات بلغت 724%. وأضاف أن خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية تتيح للمتعاملين الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية المقيدة في مراكز شرطة دبي، إضافة إلى الاستفسار عن منع السفر في مثل هذه القضايا، وذلك على مدار الساعة من خلال الخدمة المتوافرة على تطبيقات شرطة دبي وموقع شرطة دبي الرسمي.

وكشف أن نسبة استخدام خدمة «التبليغ الذكي» شهدت ارتفاعاً خلال عام 2019، بنسبة 319% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، موضحاً أن الخدمة لإشعار الأشخاص المطلوبين في مبالغ بسيطة أو الممنوعين من السفر عن طريق الرسائل النصية لإنهاء التعاميم الصادرة ضدهم.

وأضاف أن التبليغ الذكي يهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية، لافتاً إلى أن الخدمة تسهل على الأشخاص المطلوبين الذين يتعذر الوصول إليهم لسبب مقصود أو غير مقصود معرفة وضعهم الجنائي، وعليه تم استحداث هذه الخدمة.