مراقبة 2130 حبارى بالأقمار الاصطناعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بأنه يراقب 2130 حبارى على مدار العام، من خلال أجهزة تتبع متصلة بالأقمار الاصطناعية، ما يوفر معلومات مهمة حول سلوكيات الهجرة بعيدة المدى للطيور التي يتم إنتاجها في إطار البرنامج، والتي يتم إطلاقها لزيادة أعداد الحبارى، وتعزيز تكاثرها وهجرتها واستدامتها على المدى الطويل في البرية. وأعلن الصندوق عن تحقيق مشروع الحفاظ على الحبارى إنجازاً جديداً، في مسيرته لحماية الحبارى من الانقراض، حيث قامت مجموعة من طيور الحبارى الآسيوية المنتجة في مركز الشيخ خليفة بن زايد في كازاخستان باتباع مسارات هجرة الحبارى البرية، وكشفت البيانات أن الطيور تأخذ مسارات الهجرة نفسها التي تسلكها الحبارى البرية المتكاثرة طبيعياً في كازاخستان، واتجهت إلى شبه الجزيرة العربية شتاء.