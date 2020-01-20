«كهرباء دبي» تستعد لإطلاق مواصفة لإدارة المخاطر في الطاقة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تستعد هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، لإطلاق مواصفة «PAS 60518:2020»، الأولى من نوعها في العالم لإدارة المخاطر في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية. واعتمدت الهيئة الرقم 60518 ليكون الرقم الخاص بالمواصفة الجديدة، في إشارة إلى تاريخ ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في السادس من مايو 1918، حيث بدأت الهيئة الإعداد لتطوير المعيار خلال عام زايد 2018، الذي احتفلت خلاله دولة الإمارات بمرور 100 عام على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تتبنى الهيئة نظاماً دقيقاً لإدارة المخاطر المؤسسية وتعزيز المرونة، من خلال تطوير قدراتها للتنبؤ بالمخاطر والاستعداد للتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال ومواءمة بيئتها وعملياتها، بما يدعم تقديم خدمات الكهرباء والمياه لأكثر من 900 ألف متعامل في دبي، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاء والاعتمادية».

وأشار إلى أن الهيئة عملت مع المعهد البريطاني للمعايير على تطوير مواصفة «PAS 60518:2020»، كأول مواصفة لإدارة المخاطر تم تصميمها خصيصاً لقطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية، في إطار التزام الهيئة بالاستجابة للتغيرات المتسارعة لتحقيق أعلى معايير التميز، وجهودنا لتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

تشكل المواصفة الجديدة إضافة مهمة لجهود ترسيخ مفاهيم إدارة المخاطر الفعالة، وضمان استمرارية الأعمال والتعامل مع الطوارئ بأعلى قدر ممكن من المهنية والكفاءة، للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة بما يخدم الناس ويحقق سعادتهم.