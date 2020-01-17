مكتوم بن محمد يؤكد مواصلة نهج التميّز للحفاظ على تنافسية دبي

المصدر: دبي ■ وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أهمية تكثيف الجهود ومواصلة نهج التميز والإرادة والتطوير المستمر، لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والحفاظ على تنافسية الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أعلن عنها، أخيراً، في «وثيقة 4 يناير 2020» الخاصة بتشكيل مجلس دبي، والرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي، وقيادة التحول والتطوير في إمارة دبي، وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كأفضل مدينة في العالم.

وترأس سموه، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي (2020- 2024)، التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث تتماشى الاستراتيجية مع توجهات الإمارة في بناء مجتمع متماسك، وتنظيم القطاع الاجتماعي، وتطوير منظومة اجتماعية مستدامة.

وتهدف الاستراتيجية إلى النهوض بالقطاع الاجتماعي والتمكين والتنمية الاجتماعية المستدامة، وتفعيل مشاركة المجتمع والقطاع الخاص، وإنشاء وتحسين مجالات الابتكار في القطاع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الوعي والتلاحم بين مجتمع دبي، وضمان الجودة العالية لخدمات الرعاية الاجتماعية، خصوصاً المقدمة للإماراتيين، وتوافقها مع أرقى المعايير.

كما ناقش المجلس مقترح إطار مكافآت أعضاء المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، لتفعيل المرسوم الصادر بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، ولتحديد أسس صرف المكافآت، وسيتم تحديد المكافآت بالاستناد إلى مجموعة من المعايير، تشمل تحديد المهام الأساسية بحسب إطار حوكمة حكومة دبي، والميزانية المخصصة من قبل دائرة المالية، ومدى ونطاق التأثير في المجتمع.

وسيتم تطبيق الإطار على المجالس واللجان كافة، إضافة إلى استلام تقارير أداء لتقييم فاعليتها وكفاءتها، ووضع مجموعة من الضوابط لضمان الكفاءة والإنصاف في تطبيق الإطار، وبناء قاعدة بيانات لأفضل الخبرات والكفاءات الموجودة في الحكومة وخارجها للاستفادة منها في التعيينات المستقبلية.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الرامية لدعم جهود مجلس دبي والمجلس التنفيذي، من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة، الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، وتحقيق الأهداف الطموحة التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقق سعادة ورفاه المجتمع.

- الاستراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع الاجتماعي والتمكين والتنمية الاجتماعية المستدامة.