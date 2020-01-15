"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في الحرارة خلال 48 ساعة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ازدياد الرطوبة النسبية آخر الليل حتى صباح غداً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 18 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الجمعة سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، واستمرار تزايد الرطوبة النسبية آخر الليل حتى صباح السبت، مشيراً إلى احتمال تشكّل الضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 28 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس بداية الأسبوع، لفت المركز إلى أن يوم السبت سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ازدياد الرطوبة النسبية آخر الليل وحتى صباح الأحد، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 26 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.