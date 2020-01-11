سلطان عمان: سنواصل الإسهام في دفع مسيرة مجلس التعاون ودعم جامعة الدول العربية

المصدر: مسقط -وام

أكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان انه سيواصل مع الأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدما إلى الأمام.

كما أكد استمرار سلطنة عمان في دعم جامعة الدول العربية والتعاون مع زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية والرقي بحياة مواطنينا والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية.

وقال السلطان هيثم بن طارق - في كلمة له أوردتها وكالة الأنباء العمانية عقب أدائه قسم اليمين اليوم في جلسة مشتركة لمجلسي عُمان والدفاع - إن سلطنة عمان ستواصل دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم وستبني علاقاتها مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه السلطان الراحل عليه رحمة الله ومغفرته، أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي أمضيناها مع مختلف الدول والمنظمات مؤكدا السير على خطى ثوابت سياسة سلطنة عمان الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات.

وأشاد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بجهود ودور الراحل السلطان قابوس بن سعيد في بناء ونهضة سلطنة عمان تجلت معالمها في منظومة القوانين والتشريعات التي ستحفظ البلاد وتنظم مسيرتها نحو مستقبل زاهر مؤكدا عزمه السير على نهجه والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه.