"الأرصاد": استمرار الأمطار الرعدية.. وسقوط ثلوج على بعض المناطق "الأحد"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الطقس سيظل غير مستقراً على مدار اليوم، في أغلب مناطق الدولة، وتكون الأمطار مختلفة الشدة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، تعمل على جريان الأودية، فيما تكون الرياح جنوبية تتحول إلى شمالية غربية حتى صباح السبت، معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً، خاصة على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، بينما يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز استمرار سقوط الأمطار غداً، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، وبعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن السحب تقل تدريجياً مع ساعات المساء.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 35 إلى 50 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن يوم الأحد ستخف حدة الحالة الجوية بوجه عام، ليكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، مؤكداً حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واحتمال سقوط بعض المياه المتجمدة أو الثلوج على قمم الجبال في بعض المناطق.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحياناً على البحر، تتراوح سرعتها من 30 إلى 45 كم/س، تصل إلى 55 كم /س على البحر الذي يبقى مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.