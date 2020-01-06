«طرق دبي» تطوّر مبنى محطة الاتحاد للمترو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والعالمي إلى تقديم عروض، لمشروع تطوير مبنى محطة الاتحاد للمترو.

وقال مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، إبراهيم الحدّاد «تقوم فكرة هذا المشروع، الذي أُطلِقَ عليه مسمى (اتحاد 71)، على أساس التطوير المختلط، الذي يجمع بين الوحدات التجارية والسكنية ومحال التجزئة، وسيتم تنفيذه بالتحديد أعلى محطة المترو الواقعة تحت الأرض، والموقع ينسجم تماماً مع مفهوم التطوير الحضري الموجّه لخدمة وسائل النقل الجماعي لقربه الشديد من محطات المترو والحافلات والنقل البحري، وبالتالي إسهامه في تحقيق هدف المشروع المتمثل في تسهيل حركة وتنقل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع».

وأضاف: «سيتم تنفيذ المشروع الموجه نحو وسائط النقل الجماعي في ميدان الاتحاد، بالشراكة بين كل من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مطوّرة من القطاع الخاص التي سيتم اختيارها من خلال مناقصة عامة بعد استلام عروض من الشركات ذات الصلة، ووفقاً لمبادئ التعاقد الخاصة بهذه الشراكات، وسيتسنّى للقطاع الخاص المزج بين الخبرات التطويرية والتشغيلية، والمهارات التجارية لتحديد المفهوم بدقة وأهم جوانبه التنموية، والذي سيتم تنفيذه وفقاً لرؤية وأهداف هيئة الطرق والمواصلات الخاصة بالموقع المعني».

وأكّد الحداد أن الدعوة الموجّهة إلى شركات القطاع الخاص في الدولة والمنطقة والعالم لتقديم عروضها التطويرية، تضمنت أيضاً مشروعاً آخر يحمل اسم «ساحة ديرة»، التي سيتم تطويرها كساحة ومقهى ترفيهي في السطوح وملحق بها موقف مركبات. والمشروعان أي «اتحاد 71» و«ساحة ديرة» لا يفصل بينهما سوى نصف كيلومتر فقط، ما يضفي نوعاً من الترابط بينهما.

• «ساحة ديرة» مشروع جديد يشمل مقهى ترفيهياً وموقف مركبات.

• «طرق دبي» دعت شركات القطاع الخاص في الدولة والمنطقة والعالم إلى تقديم عروضها التطويرية.