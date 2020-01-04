دائرة القضاء في أبوظبي تتيح الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح متابعة تفاصيل الإعلان القضائي وملفات الدعاوى إلكترونياً، فضلا عن إمكانية حجز جلسة بتقنية الاتصال المرئي "الفيديو كونفرانس" وفق الضوابط المحددة، وإرفاق المستندات والردود عن بعد، ومن دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وأفاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، بأن إطلاق تلك الخدمة يأتي في إطار خطة التحول الرقمي نحو التقاضي الذكي، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التطوير لجميع الخدمات القضائية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية لتمكين المتقاضين من إتمام إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسرة.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن خدمة الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية القصيرة، تتكامل مع منظومة الخدمات المتطورة التي توفرها دائرة القضاء للمتعاملين لإنجاز المعاملات وقيد الدعاوى ومتابعتها عن بعد، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقارها، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأضاف أن التوسع في تنفيذ الإجراءات القضائية عن بعد، يدعم التوجهات الحكومية نحو تسهيل وتبسيط الحصول على الخدمة وتلبية متطلبات المراجعين، وفي هذا الإطار تحرص دائرة القضاء على مواكبة التطورات التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي ، بما يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 من خلال منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة، تواكب الأنظمة القضائية وأفضل الممارسات على مستوى العالم.

وتفصيلا، تتضمن خدمة الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية القصيرة، إرسال الإعلان القضائي إلى الطرف المعني على رقم الهاتف المسجل عند قيد الدعوى، وتتضمن الرسالة رابط يتيح الوصول إلى الموقع الإلكتروني، لعرض تفاصيل الإعلان والخدمات الأخرى المرتبطة بالدعوى القضائية، ومن ثم يتسلم المتعامل بعد فتح الرابط، رمز دخول OTP يستطيع به الاطلاع على التفاصيل الكاملة للملف.