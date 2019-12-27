الأزهر يدعو إلى نظام تعليمي ينشر التسامح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ضرورة إرساء دعائم نظام تعليمي يعمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، ويسمح بتخريج شباب يمتلكون عقولاً نقدية وثقافة واسعة، تحصنهم ضد الأفكار المتطرفة.

ودعا في تقرير نشره أخيراً على موقعه الإلكتروني إلى تكثيف البرامج الإعلامية التي تعزز القيم الدينية الإيجابية، وتنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، بالتعاون مع المؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

وأشار إلى ضرورة تشكيل فريق كبير من المتخصصين، الذين يعملون باستمرار على رصد ومتابعة المواقع التي تبث أفكاراً تكفيرية ومتطرفة، ثم التواصل مع الجهات المسؤولة لحجب هذه المواقع، حماية لشبابنا من الوقوع في براثن التطرف.

وأكد ضرورة التركيز على نشر رسائل مضادة على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، لإظهار زيف الرسائل التي تروج لها هذه التنظيمات الإرهابية.

ونبه إلى أهمية إطلاق حملات إلكترونية مشتركة بين المراكز التي تعنى بمكافحة الفكر المتطرف تحتوي على صور، وفيديوهات، وهاشتاغات، واستطلاعات، ومناقشات حوارية في الفضاء الرقمي والإلكتروني، تتضمن رسائل تفند ضلال مناهج الجماعات المتطرفة وأكاذيبها.

- المرصد نبه إلى أهمية إطلاق حملات إلكترونية

مشتركة بين المراكز التي تعنى بمكافحة

الفكر المتطرف.