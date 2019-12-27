«الخارجية» تحث المواطنين على اتباع إرشادات السفر

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية اطلاع مواطني الدولة الراغبين في السفر، على إرشادات ونصائح السفر، والاطلاع على جدول تحذيرات السفر، وما قد يطرأ عليه من تحديثات، ومراجعة قوانين الصيد والقنص الموجودة على الصفحة الرئيسة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي «UAEMOFAIC» التي تشمل المعلومات والخدمات المخصصة التي تلبي احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج. وتهدف الوزارة إلى توعية المواطنين بإرشادات وتنويهات السفر، قبل وأثناء سفرهم خارج الدولة، لضمان سلامتهم الشخصية، وتأمين ممتلكاتهم، ومساعدتهم على تجنب أي مشكلات أو تحديات محتملة خلال وجودهم خارج الدولة.

من جهة أخرى، حثت الوزارة مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى التسجيل في خدمة «تواجدي»، وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو تطبيقها الذكي، حيث تمكن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم، ووجودهم في الخارج، وتقديم المساعدة لهم. كما دعت للتسجيل في برنامج «مسافر»، وهو عبارة عن وثيقة تأمين صحي للحالات الطبية الطارئة أثناء السفر لمواطني الدولة.

وتوفر الوزارة خدمة إصدار جواز الطوارئ، التي تقدمها من خلال بعثات الإمارات العربية المتحدة في الخارج، في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي، حتى يتمكن المواطن من العودة إلى أراضي الدولة. ويمكن استخدام الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لإصدار جواز الطوارئ.

- «الخارجية» طلبت من المسافرين مراجعة قوانين

الصيد والقنص الموجودة على الصفحة الرئيسة

في موقعها الإلكتروني.