127 وظيفة للمواطنين في قطاعات حيوية بجهات خاصة

المصدر: أمين الجمال - دبي

طرحت جهات خاصة تعمل في قطاعات حيوية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكثر من 127 شاغراً للمواطنين من حملة الثانوية العامة والدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس، اليوم، في مركزي سعادة المتعاملين - توطبين (أبوظبي ودبي)، مؤكدةً أن «أيام التوظيف تتضمن إجراء مقابلات عمل فورية للمتقدمين، مع ضرورة إحضار المتقدم لشغل الوظيفة بطاقة الهوية».

ورصدت «الإمارات اليوم» الشواغر التي أعلنتها الوزارة على حسابها في «تويتر»، وتضمنت 72 شاغراً تقدم إليها المواطنون أمس، في مركز التوطين أبوظبي، و55 شاغراً تقدم إليها المواطنين في مركز التوطين دبي.

وكانت الوزارة أعلنت، أخيراً، توفير أكثر من 2000 فرصة وظيفية ضمن مبادرة «تسريع التوطين» في قطاعي الطاقة والبترول والكهرباء والغاز التي أطلقتها الوزارة قبل فترة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين.

وأوضحت أن أكثر من 590 مواطناً ومواطنة استفادوا من الفرص الوظيفية التي وفرتها المبادرة، حيث حصل بعضهم على الوظيفة، وتلقى آخرون عروض عمل لدى المؤسسات والشركات العاملة في المجالين.

ومن المقرر أن تواصل الوزارة، بالتعاون مع شركائها تنظيم أيام التوظيف في مراكز التوطين في مختلف المناطق، والإعلان عنها تباعاً في حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، لاستقطاب مزيد من المواطنين والمواطنات.

ودعت الوزارة في بيان صحافي المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لدى القطاعين المستهدفين إلى المشاركة في أيام التوظيف، لتعزيز فرص حصولهم على الوظائف بما يلبي تطلعاتهم.

واستهدفت الوظائف التي أعلنتها الوزارة، أخيراً، المواطنين الباحثين عن العمل من الجنسين، وتنوعت المؤهلات العلمية المطلوبة للشواغر بين الثانوية العامة والدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير.

