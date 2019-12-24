مليون و307 آلاف شخص من 200 جنسية يتفاعلون مع وثيقة «المليون متسامح»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت دار زايد للثقافة الإسلامية، تفاعل مليون و307 آلاف و844 شخصاً يحملون 200 جنسية، سواء من داخل الدولة أو خارجها، مع المنصة الإلكترونية لمبادرة «وثيقة المليون متسامح» التي أطلقتها الدار نهاية أبريل الماضي.

وأفادت الدار - خلال مؤتمر نظمته أمس في مقر مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي بأبوظبي، لإعلان نتائج المبادرة، وتكريم الشركاء الاستراتيجيين- بأن توزيع الجنسيات التي تفاعلت مع الوثيقة، شمل 13 جنسية من منطقة أوقيانوسيا، و48 من آسيا، ومثلها من أوروبا، و53 من إفريقيا، و11 من أميركا الجنوبية، إضافة إلى 27 من أميركا الشمالية، موضحة أن 68% من الذين تفاعلوا مع الوثيقة كانوا من الرجال، بإجمالي 678 ألفاً و835، مقابل 32% من النساء بإجمالي 321 ألفاً و165، فيما كانت نسبة المتفاعلين مع الوثيقة من داخل الدولة 72%، بإجمالي 720 ألفاً و408 أشخاص، مقابل 28% من خارج الدولة، بإجمالي 279 ألفاً و592 شخصاً.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، أكدت المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، الدكتورة نضال الطنيجي، أن الدار عملت على أن تسهم في تحقيق رؤى قادة الوطن لعام التسامح 2019، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات وتنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات في التسامح؛ تحقيقاً للقيمة الفعلية للمسؤولية المجتمعية في غرس وتعزيز قيم التسامح، ونشر ثقافة التعايش مع الآخرين واحترامهم، والحرص على تحقيق قيمة ريادية في استدامة التسامح، والتي تمثلت في مبادرة «وثيقة المليون متسامح»، كونها مبادرة إنسانية مجتمعية عالمية استهدفت جميع شرائح المجتمع من داخل الدولة وخارجها، ودعوتهم لتبني ثقافة التسامح والعمل عليها بمجرد مشاركة الفرد وتعهده بأن يكون فرداً متسامحاً مع نفسه ومن حوله ومجتمعه لأن في التسامح حياة.

وقالت الطنيجي: «الحرص والعمل الدؤوب في إبراز دولة الإمارات كوطن للتسامح والخير والمحبة ليس وليد هذا العام، وإنما هو منبثق عن استراتيجيات واضحة تم وضعها خلال الأعوام الماضية في الدار، استكمالاً لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيقاً لرؤيته في ضرورة ترسيخ القيم الإنسانية في نفوس أفراد المجتمع وفي مقدمتها أسمى القيم، قيمة التسامح، باعتبارها جزءاً أصيلاً من عملية بناء الإنسان وتنميته».

وأضافت: «مبادرة وثيقة المليون متسامح أتت بهدف إيصال رسالة التسامح كما علمها زايد إلى فئات المجتمع كافة، وتعزيزاً لقيمة التسامح كقيمة أخلاقية سامية في مجتمع دولة الإمارات بمختلف أطيافه، وإثراء ثقافة التسامح لدى المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، تحقيقاً للقيمة الفعلية لمفهوم التسامح».

وأوضحت أن الوثيقة تجاوزت «المليون متسامح» في الخامس من نوفمبر الماضي، إذ شارك فيها 200 جنسية مختلفة من داخل الدولة وخارجها، و116 من الجهات والمؤسسات والجامعات الحكومية والخاصة بالدولة، و256 من المدارس الحكومية والخاصة بالدولة، وشارك في الوثيقة 80 شخصية قيادية ومؤثرة بالمجتمع، إضافة إلى وجود الوثيقة في 10 محافل محلية ودولية، ودعوة الجمهور المستهدف وإشراكه في الوثيقة.

• الوثيقة تجاوزت «المليون متسامح» في الخامس من نوفمبر الماضي.