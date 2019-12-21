«منتدى المجتمعات المسلمة» يصدر موسوعة شاملة لفقه السلم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد منتدى السلم في المجتمعات المسلمة أن موسوعة السلم التي صدر فصل منها خاص بالتسامح، أخيراً، خلال الملتقى السنوي السادس، تتكون من ستة محاور، هي التصور الكلي والإطار المرجعي، والسلم في تاريخ الديانات والحضارات، وفقه السلم، والسلم في الفكر الفلسفي، والسلم في النظام القانوني الدولي، والتربية على السلم. وتعتبر موسوعة السلم الأولى في تاريخ الإسلام، شاملة لفقه السلم وقواعده وقيمه ووسائله.

وقال المنتدى في بيان نشره على صفحته بموقع «تويتر»، أخيراً، إن موسوعة السلم مشروع أكاديمي يرنو إلى تقديم المنظور الإسلامي للسلم، بكل أبعاده الدينية والحضارية والفكرية والفلسفية، رصداً وتأصيلاً وتحريراً، على شكل موضوعات تراعي واجب الوقت ومقتضياته.

وأضاف أن محور التصور الكلي والإطار المرجعي يعنى ببسط مفردات التصور الكلي للسلم في الإسلام، وتجريد أصوله وخصائصه ومقوماته، باعتباره قيمة إنسانية عالمية كبرى، أما محور «السلم في تاريخ الديانات والحضارات»، فيعنى بجمع النصوص الدينية، مع دراستها وتحليلها، وإبراز موقفها من السلم، مبدأً وممارسة، تأكيداً للقول بأن «السلام بين الديانات هو الذريعة لحماية السلم العالمي».

وذكر أن محور فقه السلم يهتم بدراسة مفهوم السلم خلال النصوص والأحكام الفقهية التي تتعلق به في الشريعة من حيث المنطلقات والغايات، فيما محور السلم في الفكر الفلسفي فيأتي في إطار اهتمام موسوعة السلم في الإسلام في تحفيز الفكر الفلسفي، وأن تقدم قراءة نقدية في أنساقه ومفاهيمه بناءً على منهجه في تناول المسائل من حيث الاستفهام والاستشكال والتحليل.

وأشار المنتدى إلى أن محور السلم في النظام القانوني الدولي يقدم قراءة تحليلية فاحصة، تبين أثر القوانين والتشريعات، خصوصاً على المستوى الأممي، في إيقاف نزيف الحروب، وإخماد نار النزاعات، بينما يُعنى محور التربية على السلم بإبراز الرؤية والنظم والبرامج الكفيلة بتحقيق التربية على السلم.

وجاء إعداد الموسوعة تنفيذاً لقرارات الملتقى السنوي الثاني للمنتدى الذي عقد في أبريل 2015 بشأن إنشاءها لتكون أول موسوعة في تاريخ الإسلام شاملة لفقه السلم وقواعده وقيمه ووسائله، وفق منهجية «المنتدى» في التعامل مع النصوص الشرعية.

الجذور الأخلاقية

أكد منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أن الملتقى السنوي السادس استهدف إحداث تحول في المنظور الديني والقانوني للتسامح، بما يدعم مسارات المواطنة الحاضنة للتنوع، مستعرضاً الجذور الأخلاقية للتسامح في التعاليم الدينية والفلسفية المختلفة، من خلال آليات ومناهج التربية على التسامح، واستعراض بعض النماذج والمبادرات الناجحة، لتنشئة الأجيال على سلوكات إيجابية متسامحة.

تصحيح المفاهيم

أفاد منتدى السلم في المجتمعات المسلمة بأن موسوعة السلم تستهدف تقديم منظور الدين الإسلامي للسلم من حيث أبعاده المعرفية والحضارية والكونية، وذلك من خلال عمل بحوث علمية محكّمة، ينتجها مجموعة منتقاة، تضطلع بمهمة تصحيح المفاهيم المغلوطة ووضعها في سياقها المناسب، وتفنيد التصورات الخاطئة عن الإسلام، وتحرير المصطلحات الرائجة التي لها تعلق بالسلم.