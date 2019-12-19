دائرة تنمية المجتمع تحث المهنيين على التسجيل في نظامها

المصدر: أبوظبي - وام

دعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي المهنيين والمنشآت العاملة بالرعاية الاجتماعية للتسجيل لديها، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وتصور شامل عن القطاع الاجتماعي في الإمارة.

ونظمت الدائرة، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، جولة تعريفية لعدد من الجهات الاجتماعية التي تضم مهنيين ومختصين في مجال الرعاية الاجتماعية.

وتأتي الجولات ضمن مساعي الدائرة نحو ترخيص المهنيين والمنشآت العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية في الإمارة، إذ شملت جولات الدائرة مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكدت الدائرة أنها تعمل على وضع السياسات والمعايير الخاصة بمنشآت الرعاية الاجتماعية والمهنيين العاملين بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أهمية تكاتف الجهود والعمل على تطوير الأنظمة واللوائح التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للشرائح المستفيدة، سعياً منها لأن يحظى كل فرد في المجتمع بالرعاية اللازمة، ما يسهم في تحقيق مستوى معيشة لائق لكل أفراد المجتمع.

وتم خلال الجولات التعريفية توعية المهنيين في المنشآت الاجتماعية بأهمية التسجيل لدى الدائرة وأثر ذلك في تطوير معايير وضوابط الترخيص، والتعرف إلى احتياجات العاملين في القطاع والتغلب على التحديات المختلفة.

وتعمل الدائرة حالياً على تصميم إجراءات الترخيص للمنشآت والمهنيين المعنيين في مجال الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى إجراءات التفتيش والرقابة عليها.