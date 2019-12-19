«الإمارات للفضاء» تبحث مع «إيسا» آفاق التعليم الفضائي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقطبت وكالة الإمارات للفضاء في مقرها الرئيس بمدينة مصدر في أبوظبي، وفداً من فريق التعليم في وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين في المجالات التعليمية والتوعوية الخاصة بالقطاع الفضائي.

وجرت خلال الزيارة مناقشة مجموعة من المقترحات الخاصة بتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات بينهما في مجالات التعليم الفضائية، شملت مقترحات لتنظيم فعاليات مشتركة تسهم في تشجيع الفئات الشبابية وطلبة المدارس والجامعات على دراسة المواد العلمية، والسعي للعمل ضمن القطاع الفضائي في المستقبل، وبرامج مشتركة لرفع درجة الوعي والمعرفة بقطاع الفضاء.

كما استعرض فريق التعليم في وكالة الإمارات للفضاء، خلال الزيارة، أهم الإنجازات التي حققتها على صعيد البرنامج التعليمي الخاص بها.

وقال مدير عام الوكالة، الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي: «تأتي الزيارة بما يتماشى مع جهودنا الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالقطاع الفضائي، لتبادل الخبرات والعمل على تفعيل مشاركة الشباب بما يتناسب مع احتياجات القطاع الفضائي الوطني، ومع جهود تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية الرامية إلى بناء جيل المستقبل من رواد وعلماء الفضاء الإماراتيين». وأضاف: «نواصل في الوكالة تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات على صعيد تأسيس بنية تعليمية وعلمية متكاملة للقطاع الفضائي، من خلال البرنامج التعليمي للوكالة، الذي نهدف من خلاله إلى إعداد وتنمية وتأهيل الكوادر الوطنية لتشجيعهم على العمل بقطاع الفضاء في الدولة، حيث نجحنا من خلال البرنامج في استقطاب مجموعة من الطلبة المتميزين من مواطني الدولة، لتحصيل الدرجات العلمية في مجال الفضاء، فضلاً عن تقديم الدعم للمواهب الناشئة ورعايتها، وتطوير مهارات الطلبة وتشجيعهم على دراسة التخصصات الفضائية المطلوبة».